شكرا لقرائتكم خبر عن مدير متحف محمود مختار لـ الإبراشى: الهواة هم من يشوهون قيم التراث المصرى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النحات طارق الكومى، مدير متحف محمود مختار بالمنوفية، على المجسمات والتماثيل التى تمت إزالتها بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم، قائلاً:" الفنون التشكيلية له متخصصون، والهواة هم من يتسببون فى مثل هذه الكوراث، التى تشوه التراث المصرى".
وأضاف "الكومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يصح أن يكون هناك عمل تطوعى دون العرض على لجنة متخصصة فى الفنون التشكيلية أو اللجنة المختصة عن ذلك، حتى لا يترتب بعد ذلك جدل واسع وسخرية شديدة، وتضطر الجهات المعنية إلى تصحيح الأمر بعد ذلك.
وتابع الكومى: "الكارثة أن هذه التماثيل تعمل على تشوية القيم التراثية لدى المصريين ومظاهر الجمال فى الآثار التاريخية مثل أبو الهول والأهرامات وغيرها، ووقتها يتحول المجتمع للقبح بدلاً من أن يكون ميزان للجمال والفضيلة".
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