أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020 انفوجراف..19 مليار جنيه إجمالي الدعم الاجتماعي والنقدي بموازنة "2020/2021” عروسان يحتفلان بزفافهما فى ميدان التحرير ويلتقطان صورا تذكارية.. فيديو لماذا سقطت دعوات الإخوان للحشد فى 20 سبتمبر؟ أستاذ علوم سياسية يجيب السيسى يوجه بالتنسيق لتعظيم المقومات السياحية العالمية بمحيط سانت كاترين الرئيس السيسى يستعرض مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج Advertisements فضيحة لـ"جزيرة الشيطان" أذاعت فيديو لسيارة نقل أموال باعتبارها استنفار أمنى بالقاهرة رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر المقاول الهارب محمد على يسب الذات الإلهية "فيديو" فضيحة جديدة.. "ميدان الشون" يكشف كذب وفبركة الجزيرة لفيديو مظاهرات المحلة.. فيديو المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية

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