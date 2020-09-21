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اعتقال شخص مشتبه فى تورطه بإرسال طرد مسموم لترامب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت شخصا مشتبه فى تورطه بإرسال طرد يحتوى على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادما من كندا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدة، السبت، باعتراض أجهزة الأمن، في وقت سابق من الأسبوع، رسالة جرى بعثها إلى البيت الأبيض بهدف إيصالها إلى ترامب.

 

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وتم اعتراض الرسالة في مؤسسة حكومية معنية بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض، وأكد مسؤولون مطلعون أن الطرد كان يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية، وتم اثبات ذلك باختبارين.

 

 

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