مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة "Chair airline" السويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "Chair airline" السويسرية، قادمة من مدينة زيورخ، رحلة رقم GM3506 من طراز الآيرباص A319، عقب توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.
واستقبل فريق مصر للطيران للخدمات الأرضية، الرحلة وقدم الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود وتقديم لهم كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.
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