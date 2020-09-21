رئيس ائتلاف دعم مصر: وعي المصريين حائط صد ضد أكاذيب الجماعات الإرهابية



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، أن وعي المصريين حائط صد ضد أكاذيب الجماعات الإرهابية التي تشكك في خطوات بناء مصر الجديدة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ست سنوات، استطاعت أن تجعل مصر جاذبة للاستثمار ودولة قوية خارجيًا وداخليًا متزامنةً مع مراحل البناء في عدة مشروعات قومية على مختلف الأصعدة لتنهض بمصر اقتصاديًا.

وأشار القصبي -في بيان اليوم الأحد- إلى أن الرئيس السيسي استطاع بناء مصر الحديثة بالإرادة والوطنية والعزيمة والصدق والانتماء والشفافية، وإعادة ثقة العالم في الدولة المصرية، وإعادة ثقة الشعب في القائد مرة أخرى، وجعل المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم يتكاتفون من أجل بناء الدولة المصرية ويواجهون الأزمات بكل قوة والتغلب عليها، ولذلك يقف خلفه الشعب بالكامل نظرًا لتمتع القيادة السياسية بالصدق والشفافية والوضوح.

وفنَّد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية أكاذيب جماعات الإخوان الإرهابية التي دأبت ما بين الحين والآخر -بدعوات وهمية مرارًا وتكرارًا- على بث السموم، ويأتي الرد رادعًا من المصريين بتحطيم آمالهم الواهية ومخططاتهم الهادمة التي يهدفون من خلالها إلى خراب الوطن وتدميره.

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وقال القصبي: "لولا ثورة 30 يونيو لانتهت المنطقة العربية بالكامل، وعلينا أن نستعيد المشهد قبل ثورة 30 يونيو وما كانت عليه الأوضاع حينذاك، وكيف راهن الرئيس السيسي بحياته من أجل أن يحمي ثورة الشعب المصري العظيم، لذلك تسعى تلك الجماعات الإرهابية إلى خلق حالة من الفوضى من جديد، حيث خرج الشعب سابقًا عن بكرة أبيه ليعلن رفضه لهذه الجماعة بعد أن كشف ألاعيبها".

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: "الرئيس السيسي راهن على حياته لحماية الثورة، وكان منحازًا للشعب بصورة واضحة، وعلينا أن نتذكر مشهد الشارع المصري، وكيف كانت الجماعة الإرهابية تتعدى على مؤسسات الدولة وتنشر الخوف والفزع والهلع، وكانت الدولة بلا أمان نتيجة أفعال هذه الجماعة الإرهابية، وعلينا أن نتذكر أيضًا أن البلاد كانت تعاني من الخوف والرعب نتيجة عدم وجود الأمان، وعلى الرغم من قسوة المشهد، إلا أنه وُلِدَت طاقات لدى الشعب الذي صمم على استعادة الدولة المصرية وأدرك أن هناك مخططًا دوليًا ومحليًا في آن واحد الهدف منه إسقاط مصر، واجتمعت إرادة الشعب بالكامل في مشهد ليس له مثيل في حياة الدولة، وانحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية هذه الثورة".

ودعا القصبي المصريين إلى حماية مكتسبات الثورة، وتحصين أنفسهم من السموم التي تطلقها الجماعة الإرهابية في مختلف وسائل الإعلام الإرهابية ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لدينا قيادة واعية وحكيمة لا ولن تفرط في حقوق المصريين، ونحن نسير بميزان دقيق في كافة القضايا وحكمة عالية لا إفراط فيها ولا تفريط".