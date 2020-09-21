الزراعة: حصول مركز تدريب معهد بحوث التناسليات الحيوانية على شهادة "ISO 21001"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



قال هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إنه تم اعتماد مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، طبقًا لمتطلبات المواصفة ISO 21001.

وأضاف حسن، أن مركز التدريب يمنح شهادة معتمدة دوليًا للطبيب البيطري، يحصل بموجبها المتدرب على شهادة معتمدة دوليًا في مجال التناسليات الحيوانية والتلقيح الصناعي والسونار، لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لحيوانات المزرعة، ما ينعكس إيجابيًا على رفع مستوى وكفاءة المتدربين وتحقيق أهداف وزارة الزراعة في الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان بجودة عالية.