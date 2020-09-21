شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المصنعين والمنتجين في مصر.
ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي.
وأوضح مجدى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالسيارات الكهربائية ومحطات تموين المركبات، ولذلك تم تخفيض الرسوم الجمركية على معدات محطات تموين الكهرباء لتشجيع التوسع في بناء تلك المحطات في مصر.
وأضاف أن استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام كان يضر بالصناعات المحلية التامة، ولذلك تم تفادي هذا الأمر في القرار الجمهورية الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.