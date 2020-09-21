شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يوضح أسباب ظهور إبراهيم منير المتكرر على قنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سلطان، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن ظهور إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان بشكل متكرر على قنوات الإخوان وقناة الجزيرة خلال الفترة الراهنة هو محاولة من الجماعة للزعم بأنها ما زالت موجودة حتى الآن ولم تنتهى.
وقال سلطان، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن إبراهيم منير يظهر بشكل متكرر في محاولة منه للسيطرة على حجم الانقسامات التي تشهدها الجماعة بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.
ولفت الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن جماعة الإخوان ستحاول خلال الفترة المقبلة إدخال شبابها في صراع مع الدولة المصرية من أجل التغطية على الفضائح المالية التي تشهدها جماعة الإخوان الآن.
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