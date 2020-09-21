شكرا لقرائتكم خبر عن نفس المظاهرة بالمحلة والجيزة.. المقاول الهارب يخدع متابعيه بفيديوهات قديمة ومفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المقاول الهارب محمد علي فبركة الفيديوهات وتزييف الحقائق وتضلل الشعب من خلال بثه فيديوهات قديمة وأخرى مزيفة لنشر الفوضى في مصر بالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ينتهج نفس النهج الذي تستخدمه الجزيرة القطرية في استخدام الفيديوهات القديمة وإعادة بثها على أنها حدثت اليوم، لمحاولة الإيحاء بتجاوب من البعض مع دعواتهم المشبوهة للعنف والتخريب.



المقاول الهارب يخدع المصريين بفيديوهات مزيفة

المقاول الهارب نشر عبر صفحته المضللة على "فيس بوك" مقطعين فيديو زعما أنهما من مظاهرات مشبوهة حدثت اليوم، إلا أن كذبه كان واضحا على الصفحة ذاتها، حيث علق على الفيديو زاعما أن المظاهرات في الجيزة، وسرعان ما نشر الفيديو مرة أخرى وكتب عليه أن هذه المظاهرات بالمحلة، لتضليل الناس وإيحاءهم بأن هناك استجابة لهذه الدعوات التخريبية، مستخدما الفيديوهات القديمة في بثه مرة أخرى بزعم أنها جديدة.



المقاول الهارب يخدع المصريين بفيديوهات مزيفة

على صعيد آخر، بثت قناة الجزيرة فيديو قالت إنه لمظاهرات بميدان الشون بالمحلة الكبرى، لكن الحقيقة أن القناة فبركت فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

وأجرت ”الخليج 365” جولة بالفيديو والصور داخل الميدان، الذى شهد سيولة في المرور، ولم يشهد أي تواجد لعناصر تابعة للجماعة الإرهابية، وفضح الميدان الخالى، الادعاءات الباطلة من الجماعة الإرهابية وقنواتها المشبوهة، والتى تحاول النيل من مصر ودعوات التخريب وإسقاط مصر، فقاموا بفبركة فيديوهات قديمة تظهر فيها ساعة فى الميدان تم إزالتها منذ أكثر من 6 أشهر وتم توسعة الطريق ورصفه ولا توجد ساعة بالميدان تماما، كما أن الفيديوهات المنشورة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك.