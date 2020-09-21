شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة ما كنا لننجح فى عبور 12 ماسورة عملاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سر نجاح عبور 12 ماسورة عملاقة عبر قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس الجديدة هى التى مكنتنا من النجاح ولولاها ما حققنا ذلك النجاح، وتابع: "12 ماسورة طول الماسورة الواحدة 620 مترا وقطرها 2 متر ونصف ومن الصعب عبورها فى أى مجرى ملاحى".
وأضاف "ربيع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها المرة الأولى التى تتمكن فيها قناة السويس من عبور هذه المواسير الضخمة القادمة من النرويج والمتجهة إلى بنجلاديش، وتابع: "لولا القناة الجديدة ما كنا تمكنا من عبور هذه المواسير".
وفى سياق آخر، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لم تتأثر بجاحة كورونا إلا تأثر طفيف، مشيراً إلى أن الأمور عادة لطبيعتها.
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