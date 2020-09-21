شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أصحاب الهمم بمنتجاتهم بمعرض أهلا مدارس.. وصورة الرئيس السيسى تتصدر أعمالهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تفقد جناح أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر حيث يشاركون بالعديد من المنتجات مثل المفروشات وغيرها من أعمالهم.
كما قام أحد أصحاب ذوى الهمم بتصميم صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعرضها ضمن منتجاتهم والتى نالت إعجاب الحضور بسبب جودة تصميمات المنتجات لافتًا إلى أن الصورة استغرقت 4 أيام لتصميمها بهذا الشكل الجذاب وطالبهم الوزير بالاستمرار فى الابتكار بعدما أشاد بمنتجاتهم .
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ترافقه نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة قد افتتح معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لطرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
وأكد الوزير حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بالمناسبات اللى تهم الشعب المصرى وإقامة المعارض لتوفير المنتجات والسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين موجها الشكر للرئيس.
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