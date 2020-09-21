شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الجمهورية يؤكد إدراك الشعب المصرى بمخططات الإخوان التخريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن عقول الإخوان مريضة، والغباء ربنا سخره في عقولهم. وأضاف، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصريين لديهم حالة من الوعي والفهم والإدراك، بالإضافة إلى أن الجماعة الإرهابية في حالة انكشاف للمواطن المصري.
وتابع: المواطن المصري ليس ساذجا حتى تقذفه في تيار الفتنة وتغييب الوعي، مؤكداً أنه لا يمكن استقطابه بسهولة، لافتاً إلى أن المواطن المصري مدرك تماما أن بلده تتطور وتتقدم إلى الأمام، ويدرك جيدا عقلية الإخوان المريضة.
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