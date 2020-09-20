شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكسيرا»: 170 جنيهًا سعر جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية غير شاملة خدمة التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مراكز التطعيمات المصل واللقاح «فاكسيرا»، أماكن المراكز المتاح خلالها لقاح الإنفلونزا الموسمية «الرباعي». وحددت «فاكسيرا» ١٤ مركزًا ومواعيد عملها للراغبين في تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية. أشارت فاكسيرا إلى أن سعر الجرعة ١٧٠ جنيهًا غير شامل خدمة التطعيم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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