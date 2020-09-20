شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بأحد المطاعم نتيجة ماس كهربي في مدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من إخماد حريق هائل اندلع في أحد المطاعم بالمنطقة الثانية في مدينة السادات، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، نجحت في إخماد النيران، دون امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق في أحد المطاعم بالمنطقة الثانية،بسبب ماس كهربى في مدينة السادات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.