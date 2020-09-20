البابا ثيودورس الثاني يرأس قداسا إلهيًا بدير القديس سابا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية الأحد. وعقب الصلاة إلتقى بابا الإسكندرية معلمو المدارس اليونانية Tositsaio وAverofio في الإسكندرية بحضور نائبة منسق التربية والتعليم Sotirias Beta. وأعرب البابا عن تمنيه بسنة دراسية جيدة ومباركة وبناءة مؤكداً أن البطريركية الإرسالية تقف دائمًا إلى جانب مدارس طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وخاصة الطلاب المصريين منهم الذين هم مستقبل الرعية. ثيودورس الثاني يترأس قداس في دير القديس سابا بالإسكندرية ثيودورس الثاني يترأس قداس في دير القديس سابا بالإسكندرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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