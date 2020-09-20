شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تنشر فيديو مثيرًا للجدل أثناء إزالة وشم: «التاتو حرام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو مثيرًا للجدل عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، أثناء إزالة "تاتو" قائلة إنها قررت العودة إلى طبيعة جسدها، وأنها ستقوم بإزالة أي تاتو في جسدها خلال الفترة المقبلة.
وقالت ريهام سعيد خلال الفيديو: «تخنت 11 كيلو الفترة الأخيرة، وأتبع رجيم حاليًا لخسارة هذا الوزن الزائد، وهي المرة الأولى التي أتوجه فيها لدكتور مصري، وكلي ثقة به، وبرأيي أن نجوم الفن والإعلام يلجأون لعمليات التجميل بسبب جمهورهم وتعليقاتهم على صورهم، وأنا ضد ذلك بدليل إني بخرج لايف دون الاهتمام بعمل شعري».
وتابعت: «التاتو حرام وأنا وضعت ذلك في الاعتبار، الأمر مرهق لكنني قررت تحمل الأمر من أجل العودة للطبيعة».
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