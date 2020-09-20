شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أعلى مزلقان المديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور فيما يتعلق بحركة السير والمشاة بالمنطقة، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بتكلفة 90 مليون جنيه.

وبحسب بيان، الأحد، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الكوبري الذي يبلغ طوله 540م وعرض8 م «اتجاه واحد» من حارتين وإطلع على معدلات الإنجاز،والنسب المنفذة على أرض الواقع، والعقبات التي تم تذليلها من خلال خطة التنفيذ التي يتابعها بنفسه، مؤكدًا أهمية الإسراع في وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة،نظرا لأهميته الحيوية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالميدان، والتي ستكون أفضل بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة.

كما نوًه المحافظ عن أهمية توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية الصحية للعمال، على أن يتم توفير ذلك باستمرار،مطالبا مسئولي الطرق بالمتابعة اللحظية لضمان تنفيذ تلك التوجيهات والالتزام بها، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية ضرورية لكل الأطراف، بما يضمن استمرار الأعمال وللحفاظ على صحة وسلامة القائمين على تنفيذ المشروع.