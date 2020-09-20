شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهم الثالث في واقعة التنمر على مسن معاق ذهنيًا وإلقائه في ترعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة من مباحث مركز المراغة بسوهاج، من ضبط المتهم الثالث والأخير في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تنمر 3 من الصبية على عجوز «معاق ذهنيا» وقيام أحدهم بإلقائه في الترعة بدائرة المركز.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من المعاينة والفحص لأجهزة البحث الجنائى، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ظهور مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة صبية يتنمرون على شخص مسن ويبدو أنه معاق ذهنيا، وقيام أحدهم بدفعه بيده وسقوطه في الترعة وسط ضحكاتهم، وقيام الضحية بسبهم أثناء محاولته الخروج.

وقام أحد المتهمين بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على موقع مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك»، وأشارت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الواقعة حدثت منذ 4 شهور بنجع «الأخيضر» بمركز المراغة، مع عجوز معاق ذهنيا يدعى صلاح خلاف مزيد «60 سنة» وشهرته عاشور، وأن المتهمين فيها 3 صبية تتراوح أعمارهم ما بين ١٧ و18 سنة، وقد تم تحديدهم.

وتمكنت قوة من مباحث مركز المراغة بقياد الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز، من ضبط أحد المتهمين مساء أمس ويدعى حسن «18 سنة– طالب بالدبلوم»، وتم اليوم ضبط المتهم الثانى ويدعى عبده «17 سنة– طالب بالدبلوم» وجرى منذ قليل ضبط المتهم الثالث والأخير ويدعى محمود «١٨ سنة- طالب بالثانوى التجارى»، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجار عرض المتهمين الثلاثة على النيابة العامة للتحقيق معهم.