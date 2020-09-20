رئيس مدينة منوف: قيمة طلبات جدية التصالح وصلت إلى 600 مليون جنيه بالمنوفية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة منوف: قيمة طلبات جدية التصالح وصلت إلى 600 مليون جنيه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف الليثي، رئيس مدينة منوف، إن منظومة التصالح تعمل صباحا ومساء، وصلت لـ 600 مليون جنيه لمحافظة المنوفية، و80 مليون جنيه لمدينة منوف على طلبات جدية التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أشرف الليثي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن تم فتح العديد من المنافذ للمواطنين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمحافظ يتابعها بمنتهى الدقة، مؤكداً أن توعية المواطن هي التي جاءت بهذه الأرقام، لافتاً أن الأمور تسير جميعها في صالح المواطن.
ونوه رئيس مدينة منوف بأن معظم المتقدمين لدفع جدية التصالح لديهم إدراك بأن مشكلتهم انتهت، ولكن هناك لجنة للتظلمات للنظر في هذا الملف من عدمه، لافتاً أن اللجنة الإنشائية هي التي تحدد المخالفة.
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