شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة منوف: قيمة طلبات جدية التصالح وصلت إلى 600 مليون جنيه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف الليثي، رئيس مدينة منوف، إن منظومة التصالح تعمل صباحا ومساء، وصلت لـ 600 مليون جنيه لمحافظة المنوفية، و80 مليون جنيه لمدينة منوف على طلبات جدية التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أشرف الليثي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن تم فتح العديد من المنافذ للمواطنين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمحافظ يتابعها بمنتهى الدقة، مؤكداً أن توعية المواطن هي التي جاءت بهذه الأرقام، لافتاً أن الأمور تسير جميعها في صالح المواطن.

ونوه رئيس مدينة منوف بأن معظم المتقدمين لدفع جدية التصالح لديهم إدراك بأن مشكلتهم انتهت، ولكن هناك لجنة للتظلمات للنظر في هذا الملف من عدمه، لافتاً أن اللجنة الإنشائية هي التي تحدد المخالفة.