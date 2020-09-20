شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دمنهور: إذا تم رفض التصالح يسترد المواطن مبلغ جدية التصالح كاملاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن التعامل على قانون التصالح كان من خلال فكر متبادل مع محافظ البحيرة، بالتنسيق مع المحليات القروية، ووصلنا إلى 14 ألف حالة تقدم، بقيمة تتعدى المليون جنيه.

وأكد محمد خميس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد المواطن بكل المقاييس، لافتاً إلى أن المباني المخالفة كانت 95% منها خارج احوذة المحافظة، حيث إن النموذج 3 يحفظ حقوق المواطن لحين قرار اللجنة الإنشائية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه إذا تم رفض التصالح يسترد مبلغه كاملاً الذي دفع بجدية التصالح على مخالفات البناء.