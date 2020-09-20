رئيس مدينة دمنهور: إذا تم رفض التصالح يسترد المواطن مبلغ جدية التصالح كاملاً

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دمنهور: إذا تم رفض التصالح يسترد المواطن مبلغ جدية التصالح كاملاً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن التعامل على قانون التصالح كان من خلال فكر متبادل مع محافظ البحيرة، بالتنسيق مع المحليات القروية، ووصلنا إلى 14 ألف حالة تقدم، بقيمة تتعدى المليون جنيه.
وأكد محمد خميس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد المواطن بكل المقاييس، لافتاً إلى أن المباني المخالفة كانت 95% منها خارج احوذة المحافظة، حيث إن النموذج 3 يحفظ حقوق المواطن لحين قرار اللجنة الإنشائية.
وأضاف رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه إذا تم رفض التصالح يسترد مبلغه كاملاً الذي دفع بجدية التصالح على مخالفات البناء.
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