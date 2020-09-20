شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر الشيخ: لدينا تسجيل إلكتروني من المنزل على التصالح لمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن قانون التصالح كان قانونا مطلوبا من زمان، وأصبح المنزل بمثابة رخصة، وإدخال منظومة إلكترونية ووصلنا إلى أننا أول محافظة تسجل إلكترونيا من المنزل على التصالح لمخالفات البناء، وعمل منظومة جديدة في كفر الشيخ بإدخال 88 مدرسة بجانب 9 مراكز تكنولوجية ووضع الكمبيوتر والمنظومة بالمدرسة داخل كل قرية.

وأضاف اللواء شعبان مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن بعد دخول المدارس تم تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية.

وأشار رئيس مدينة كفر الشيخ إلى أن التخفيضات التي قامت بها الدولة شجعت المواطنين على التصالح، وأنه يتم التقسيط على ثلاث سنوات بدون فائدة، وأن سعر المتر للقرى الريفية يصل إلى 37.5 جنيه إذا تم دفع مبلغ التصالح كاملاً.