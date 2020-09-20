رئيس مدينة كفر الشيخ: لدينا تسجيل إلكتروني من المنزل على التصالح لمخالفات البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر الشيخ: لدينا تسجيل إلكتروني من المنزل على التصالح لمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن قانون التصالح كان قانونا مطلوبا من زمان، وأصبح المنزل بمثابة رخصة، وإدخال منظومة إلكترونية ووصلنا إلى أننا أول محافظة تسجل إلكترونيا من المنزل على التصالح لمخالفات البناء، وعمل منظومة جديدة في كفر الشيخ بإدخال 88 مدرسة بجانب 9 مراكز تكنولوجية ووضع الكمبيوتر والمنظومة بالمدرسة داخل كل قرية.
وأضاف اللواء شعبان مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن بعد دخول المدارس تم تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية.
وأشار رئيس مدينة كفر الشيخ إلى أن التخفيضات التي قامت بها الدولة شجعت المواطنين على التصالح، وأنه يتم التقسيط على ثلاث سنوات بدون فائدة، وأن سعر المتر للقرى الريفية يصل إلى 37.5 جنيه إذا تم دفع مبلغ التصالح كاملاً.
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