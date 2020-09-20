شكرا لقرائتكم خبر عن حي الزهور ببورسعيد ينهي إصلاح كسر ماسورة مياه شرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارات حي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من إصلاح كسر في ماسورة مياه عمومية بشارع ٢٣ ديسمبر أمام مركز شباب الزهور. وورد بلاغ بوجود كسر ماسورة مياه عمومية، فتم غلق وإصلاح ماسورة المياه وسحب المياه المتجمعة وفتح جميع بيارات الصرف الصحي بالمنطقة، كما تم غلق طريق ٢٣ ديسمبر أمام السيارات والمارة حتى تم الانتهاء الإصلاح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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