شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص يهدف للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عددًا من المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة هذه المنافذ سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتدريب وتنمية مهارات العاملين في هذه المنافذ بعيدًا عن الروتين الذي تشهده منافذ القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من طرح المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف التطوير ورفع الكفاءة بجانب أيضا زيادة السلع المطروحة للمستهلك بأسعار تنافسية وأقل مما كانت عليه من قبل مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية، مؤكدا استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية واستمرار تأمين مخزون استراتيجي.