شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. وصول دفعة جديدة من عربات الركاب الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء الإسكندرية، الجمعة المقبل، دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية التي يجري تصنيعها من قبل تحالف ترانس ماش الروسي المجري لصالح سكك حديد مصر.

وقالت مصادر بميناء الإسكندرية لـ«المصري اليوم» إن الدفعة جديدة تبلغ ٢٢ عربة، وبذلك يصل إجمالي ما تم توريده ٩٠ عربة من إجمالي ١٣٠٠ عربة.