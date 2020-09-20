شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال صيانة وتطهير بلاعات المطر استعدادًا لموسم الشتاء ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، الأحد، استمرار أعمال صيانة وتطهير بلاعات المطر بعدد من مناطق وشوارع الحى، استعدادًا لموسم الشتاء.

وقام عمال إدارتي المرافق والصرف الصحي بالحي بأعمال صيانة وتطهير وتجهيز بلاعات المطر بامتداد شارع عبدالرحمن شكري وأمام أبراج بورتكس ومصنع برسيل وأمام مصنع البيبسي وقوات الأمن المركزي وامام مسجد سرحان وحي مبارك، ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء القادم، وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ.

كما شدّد رئيس الحي على استكمال جاهزية جميع المعدات وماكينات شفط المياه وسيارات الكسح، استعدادًا لجميع الاحتمالات بسقوط أمطار غزيرة خلال موسم الشتاء المقبل.