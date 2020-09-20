حبس 3 أشخاص تنمروا على عجوز معاق وألقوه فى الترعة بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة مركز المراغة بسوهاج منذ قليل تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تنمر 3 من الصبية على عجوز «معاق ذهنيا» وقيام أحدهم بإلقائه في الترعة بدائرة مركز المراغة بعد أن وجهت اليهم النيابة تهمة الاعتداء على معاق .
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لمجموعة من الصبية يتنمرون على شخص مسن ويبدو أنه معاق ذهنيا، وقيام أحدهم بدفعه بيده وسقوطه في الترعة وهم يضحكون، وتم نشره على موقع "تيك توك"
وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت منذ 4 شهور بنجع «الأخيضر» بمركز المراغة، مع عجوز معاق ذهنيا يدعى "ص.خ.م" 60 سنة وشهرته عاشور، وأن المتهمين فيها 3 صبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، ، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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