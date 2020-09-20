إصابة 3 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل عقار في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أصيبت سيدتان وشخص آخر إثر سقوط أسانسير من الطابق الرابع بعقار سكني في شارع شريف بمنطقة حلوان. على الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط أسانسير داخل عقار في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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