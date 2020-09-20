السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المطرية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة. ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو وفيات بين سكان العقار.

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