"كواليس انتحار عريس أطفيح وحبس متهم باغتصاب سيدة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط المتهم الثاني بواقعة التنمر على رجل مسن وإلقائه في الترعة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك)، يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن؛ حال تواجده على حافة إحدى المجاري المائية، وقيام أحدهم بدفعه، بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.

بعد ثبوت نسب الطفلة.. النائب العام يأمر بحبس المتهم باغتصاب سيدة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بحبس المتهم بمواقعه المجني عليها "أمل عبدالحميد" كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

لتعذر حضورها.. تأجيل استئناف سما المصري على حبسها في سب ريهام سعيد لـ12 أكتوبر

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف سما المصري على حُكم حبسها سنتين بتهمة سب وقذف ريهام سعيد لجلسة 12 أكتوبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمة.

الأب مدمن والزوجة تركت المنزل.. النيابة تحقق في واقعة تعدي عاطل على أطفاله بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة تعدي عاطل على أطفاله بداخل شقة سكنية في منطقة الوراق، بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

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كواليس المشهد الأخير في انتحار "العريس الشاب" بأطفيح

كعادته كل ظهيرة، عاد الشاب العشريني للمنزل بعد عناء يوم طويل عانى خلاله مشقة العمل وحرارة الجو. لم يتحدث حديث العهد مع الزواج مع رفيقة دربه أو يلقي نظرة على رضيعته وأسرع إلى غرفته وأغلق بابها لتكون شاهدة على الفصل الأخير من حياته.

"عائلة محترمة جدا".. ضبط عاطل يتاجر في الهيروين بمساعدة زوجته بالبدرشين

ألقت قوات الشرطة القبض على زوجين؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

أول سيدة تتقلد المنصب.. تعيين المستشارة هبة عوض مديرا للنيابة الإدارية في أسوان

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بتعيين المستشارة هبة محمود السيد عوض، مديرا لنيابة أسوان القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير النيابة الإدارية بأسوان.

"النيابة الإدارية" تحيل 9 مسئولين بالتضامن للمحكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام

أحالت النيابة الإدارية، 9 مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهم واهدارها.

المرور تضبط 4341 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.