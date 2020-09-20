"الإنجيلية" تنعى المونسنيور بولس الفغالي منسق الرابطة الكتابية في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المونسنيور بولس الفغالي، المنسق الأول للرابطة الكتابية في الشرق الأوسط، والذي رحل إلى المجد اليوم الأحد.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد: "كان الراحل عالمًا جليلًا تعمق في كلمة الله من خلال أعماله القيمة، التي أثرت مكتبتنا العربية من تفاسير وترجمات للكتاب المقدس، فله أكثر من 1000 مقالة في مختلف المجلات اللبنانية والدولية، ومؤلفات يصل مجموعها إلى ما يفوق 350 كتابًا، كما شارك في التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس".