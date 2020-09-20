بعد ساعات.. قرارات الحكومة الجديدة للتعايش مع كورونا تدخل حيز التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تدخل قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالتعايش مع فيروس "كورونا"، حيز التنفيذ بداية من يوم غدٍ الاثنين.

ويستعرض (الخليج 365) في التقرير التالي، أهم الأنشطة والفعاليات التي تسري عليها القرارات الجديدة..

حفلات الزفاف والأفراح

وبحسب قرارات مجلس الوزراء، فإنه بداية من غدٍ الاثنين، يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

الاجتماعات والمؤتمرات

كما يبدأ من غدٍ الاثنين، إقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصى 150 فردًا، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

المعارض والمهرجانات

وسمح القرار بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة في الأماكن المفتوحة المخصصة، لذلك على ألا تزيد نسبة الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختص.

وأكد القرار الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

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السينمات والمسارح

ونص القرار كذلك على زيادة نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

صلوات الجنائز

كما نص القرار على السماح بإقامة صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة، في غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقًا للضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

فصول محو الأميّة

ويُسمح -بحسب القرار- باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار في الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

المدارس والمعاهد والجامعات

ونص القرار كذلك على أن يكون تواجد الطلاب في مقار المدارس والمعاهد والجامعات، وفقًا للضوابط المحددة من السلطة المختصة، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

النشاط الرياضي

وبداية من الغد، قررت الحكومة عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وإتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، بالإضافة إلى فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب.