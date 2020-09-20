قرار جمهوري بمعاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين بالقوات المسلحة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 551 لسنة 2020، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

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