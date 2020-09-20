أخبار مصر | وزير الخارجية والمُنسق الأممي يؤكدان ضرورة الاستمرار في دعم لبنان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية والمُنسق الأممي يؤكدان ضرورة الاستمرار في دعم لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع المُنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وسبل الاستمرار في دعم لبنان الشقيق خلال المرحلة الحالية.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازميّن للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، مُعربًا عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني الشقيق على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت، منوهًا في هذا الصدد إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الاسهام في دعم المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون عبر الخروج من الأزمة الحالية.

وأكد وزير الخارجية أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يُساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان ويُعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.

كما أشار حافظ إلى أن المُنسق الأممي تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية وما تفرضه التحديات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، مُثَمّنًا دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.

وكانت عناصر الجيش في لبنان، قامت باستخدام القوة لإخراج المتظاهرين من داخل مقر وزارة الخارجية في بيروت، بعد أن قاموا باقتحامها منذ ساعات، وأعلنوا انها مقرًا للثوار، وفق ما شاهدت مصورة فرانس برس.



واستقدم الجيش تعزيزات إلى محيط الوزارة بعد نحو ثلاث ساعات من اقتحام المتظاهرين للمبنى الواقع في منطقة الأشرفية شرق بيروت ورفع شعار "بيروت عاصمة الثورة" على واجهته الخارجية



هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا منذ أيام، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.



كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.



ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله.