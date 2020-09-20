أخبار مصر | مصطفى ثابت يكشف سبب خوضه "مستقل" بانتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت يكشف سبب خوضه "مستقل" بانتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الخليج 365، عن سبب ترشحه في انتخابات مجلس النواب المقبلة على مقعد الفردي المستقل.

وقال ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد إجبار الناخب على أي تحالف ولهذا أنا ترشحت فردي مستقل".

وتابع: "المواطن هو السيد وصاحب حرية الاختيار".