مصر | تجديد حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل لحيازته علي كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض خنجر 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، تمكنت من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "خنجر".

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "رضا سيد عبد الكريم"، 42 سنة، عاطل ومقيم بالمساكن الاقتصادية- حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة هيروين وسلاح أبيض خنجر وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيقات.