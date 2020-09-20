مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مد أجل النطق بالحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

وكانت قد أنكرت سما المصري اليوم أمام المحكمة التهم الموجهة لها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مستطردة: "محصلش ومسبتش ريهام أو أي حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دي عشان في خلاف بيني وبين ريهام قبل كده".

وأوضحت سما المصري، أنها لم تسب ريهام سعيد، وأن الفيديو والتسجيل الصوتى المتدوال لم ينشر على حسابتها الرسمية، وكان بسبب حلقة السمنة وانتقاد زائدي الوزن، التى قدمتها ريهام سعيد على إحدى القنوات الفضائية، موضحة: "زي أي مواطن اضايقت من تصريحات ريهام سعيد على الوزن فانتقدتها زي ما كل الناس انتقدتها مش سب وقذف".

وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها.

وقدم دفاع سما المصري للمحكمة ما يقرب من ٥٥ فيديو يحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامله فضلا عن موكلته.

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واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الادلة والمستندات المويدة بذلك.

وأوضح أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:

وقذفت عن طريق تليفون المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وسبت بطريق التليفون المجني عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.