مصر | "سحل سيدة وطلقة ميري".. ماذا حدث بحي العمرانية ليلا؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "سحل سيدة وطلقة ميري".. ماذا حدث بحي العمرانية ليلا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل شارع أحمد كامل بحي العمىانية غرب الجيزة، نفذ عصابة المارة بأسلوب المغافلة والخطف جريمة جديدة، مستخدمين مركبة توك توك، لكن خطتهم لم تكتمل، وانتهت برحيل أحدهم بـ"طلقة نارية" بظهره من سلاح ميري.

مساء يوم الواقعة، غادر ضابط شرطة من قوة قطاع العمليات الخاصة، منزله ليستقل سيارته المركونة أمام مسكنه، وأثناء ذلك تنامى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأهالي، وصراخ.. "إلحقوني سرق شنطتي".

سرعان ما توجه الضابط إلى مصدر الصوت، ليشاهد أحد مستقلي مركبة التوك توك، ممسكا حقيبة سيدة في محاولة لانتزاعها من يدها وسرقتها، ولسوء حظه سقطت أرضا وتعرضت للسحل لأمتار حتى تجمع المارة بالشارع محاولين إيقاف التوك توك وإنقاذ السيدة.

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حاول أحد الجناه ترويع الأهالي، ليطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش صوبهم، ليقرر الضابط مبادلتهم بطلقات نارية من سلاحه الميري في الهواء، لايقافهم لكن دون جدوى، فأطلق الثانية في إطار التوك توك، والثالثة على الموتور، لإجبارهم على الوقوف.

لدى وقوف مركبة التوك توك، توجه الضابط والأهالي نحوه بخطوات تحذيرية، وتمكنوا من السيطرة على الموقف، وأبلغوا الشرطة التي حضرت وتمكنت من القبض على المتهمين، وتبين مصرع أحدهم إثر إصابته بطلقة بالظهر.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الضابط.