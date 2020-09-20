مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم مقطورة بسبعة سيارات في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم مقطورة بسبعة سيارات في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستعلمت نيابة حلوان الكلية، عن الحالة الصحية لأصابة 4 أشخاص في حادث دهس مقطورة ب7 سيارات امام مستشفي حلوان العام وإرسال تقرير وافي بالحالة الصحية تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري أمام مستشفى حلوان العام، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق مقطورة بالسير بدون فرامل في السيارة، ما تسبب في اصطدامه بـ7 سيارات ملاكي وميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج،

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسيب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.