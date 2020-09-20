مصر | حبس خادمة لسرقتها شقة سكنية بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس خادمة لسرقتها شقة سكنية بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية اليوم الأحد، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتها أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بقصر النيل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة تلقية بلاغا من سيدة بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكنها.

Advertisements

وبتكثيف التحريات تحت قيادة المقدم حسام العشماوي رئيس المباحث وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل طرف المُبلغة مقيمة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة " مستغلة طبيعة عملها طرف المجني عليها، وأقرت بتصرفها في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( مالك محل مشغولات ذهبية كائن بمحافظة الجيزة ) وإنفاقها باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط الأخير، وبحوزته كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأضاف بعدم علمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.