مصر | حبس سائق لإتجاره في المخدرات بالساحل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس سائق لإتجاره في المخدرات بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الساحل اليوم الأحد حبس سائق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته علي كمية كبيرة من الاقراص المخدرة بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (8240 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، 33 زجاجة لعقار مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (سائق - مقيم بكفر الشيخ) وذلك حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" (يعمل عليها كسائق)،

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة