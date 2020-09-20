مصر | ننشر تفاصيل مناظرة النيابة لقتيلة الخليفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مناظرة النيابة لقتيلة الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في واقعة قتل سيدة متسولة على يد عاطل أن الجثة في العقد الخامس من العمر وبها 4 طعنات متفرقة بالجسم، وكان مسجاة علي الأرض وبكامل ملابسها، وتبين من المناظرة وجود بعثرة بمحتويات شقتها وكسر بالباب.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم شاب عاطل كان يترصد للمجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة متسولة وبها طعنات.

وتم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.