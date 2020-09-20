مصر | "عليه ديون".. كواليس انتحار شاب شنقا داخل منزله باطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "عليه ديون".. كواليس انتحار شاب شنقا داخل منزله باطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أواخر العام الماضي، ودع أحمد رمضان الشاب العشريني العمر، حياة العزوبية، وتزوج من فتاة تصغره بعده أعوام، ليقيم الزوجين بـ"عش الزوجية" بإحدى قري مركز أطفيح جنوب الجيزة، ورزقهما الله بطفلهما الأول.

تدهورت الأحوال وترك الشاب عمله، باحثًا عن عمل باليومية، ليسد ديون زواجه، حتى أُتيحت له فرصة عمل بمصنع الطوب، وعاد إلى منزل عائلته وزوجته ورضيعهما، ليقيم رفقتهم لمساعدته ماديا.

حاول العامل الانتحار مرتين قبل ذلك لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الآخيرة، بسبب تركه عمله وتراكم ديونه.

ظهر أمس السبت عاد الشاب من عمله، متجها إلى غرفة نومه، مستغلًا تواجده داخل غرفته بمفرده، وشنق نفسه بـ"حبل"، بسقف الغرفة.

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تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "أحمد. ر"، 23 سنة، عامل بمصنع الطوب، مشنوقا داخل شقته.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال أهلية المتوفى، إلى انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

جري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

