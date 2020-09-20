مصر | ضبط عاطل لسرقته المواطنين بأسلوب المغافلة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته المواطنين بأسلوب المغافلة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عاطل حال محاولته سرقة أحد الأهالي بأسلوب المغافلة بمحيط كلية التربية الرياضية ، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن قوة أمنية من القبض على عاطل حال محاولته سرقة أحد الأهالي بأسلوب المغافلة، وبمناقشته تبين ارتكابه عدة وقائع بنفس الأسلوب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.