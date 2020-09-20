مصر | استغلهم في شراء المخدرات ونشر فيديو تعذيبهم.. عاطل يعتدي على أطفاله بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استغلهم في شراء المخدرات ونشر فيديو تعذيبهم.. عاطل يعتدي على أطفاله بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بالتعدى على ثلاثة أطفال بالضرب والسب، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة.

كان تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة وإستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.

وبالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب شمال محافظة الجيزة، وأن الأطفال المتعدى عليهم (3 أطفال " سن 11، 12، 14") وأن المتعدى عليهم هو والدهم عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، له معلومات جنائية "جارى ضبطه".

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حيث قام وشقيقته، مقيمة بذات العنوان بالإتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتي قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وبإستدعاء الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالى تسعة شهور ومقيمة طرف والدها نظرًا للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمين طرف زوجها، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر وأضافة الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التي تتربحها من تجارة بيع الملابس لإنفاقها على شراء المخدرات كرهًا عنها.

وبمناقشة الأطفال المجني عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال، وبمناقشة شقيقة المتهم أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالإتفاق مع شقيقها على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.