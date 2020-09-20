شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدرسة عفت الهويدي بحي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته اليومية على المشروعات، بتفقد أعمال إنشاء مدرسة عفت الهويدي بحي المناخ، رافقه الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ، ورجل الأعمال سيد حفيله مؤسس المدرسة .

وتابع المحافظ آخر مستجدات العمل داخل المدرسة والتي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها وجارى استكمال أعمال المرافق، وتعرف على كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لسرعة الانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل، مشيدا بالطراز المتميز للمدرسة والمقامة على أعلى مستوى، وتمثل إضافة لمنظومة التعليم ببورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم على أحدث مستوى .

ووجه اللواء عادل الغضبان، كل الشكر والتقدير لرجال الأعمال على جهودهم ومشاركتهم الاجتماعية في إقامة المدرسة، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، تساهم بشكل كبير في تقديم الدعم لكافة المشروعات التي تتم في مختلف المجالات، لافتا أننا نثمن كافة الجهود التي يبذلها أبناء الوطن، لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية للبلاد .