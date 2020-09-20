شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: «الرئيس لديه أحلام كبيرة للمواطنين.. رضاكم شغلنا الشاغل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين، وذلك بمقر الأكاديمية والذي سوف يستمر لمدة ٥ أيام

وقال «شعراوي»، في بداية كلمته، إن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين والذي بدأت مرحلته الأولي في شهر ديسمبر الماضي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح المصرية المهمة التي تقوم بمهمة تدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة لتكون مؤهلة للقيادة في المستقبل وشغل المناصب العليا بكافة القطاعات.

وزير التنمية المحلية يفتتح الدورة الثانية لتدريب نواب المحافظين

وأعرب «شعراوي» عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبي، لافتًا إلى متابعته الجيدة للجهود التي يقوموا بها خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع السادة المحافظين خاصة في الملفات والموضوعات التي تم تكليفهم بمتابعتها.

وقال «شعراوي»: «إننا نسعي بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن، موجها خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتي شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التي يتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة».

وزير التنمية المحلية يفتتح الدورة الثانية لتدريب نواب المحافظين

وشدد «شعراوي» على أن «رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعًا كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص في الخدمات».

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ التكليفات الرئاسية في كافة الملفات ونسير بخطي سريعة في عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التي تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة.

وأوضح أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التي وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا إلى ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.

وزير التنمية المحلية يفتتح الدورة الثانية لتدريب نواب المحافظين

وقال «شعراوي» إن اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الاخيرة هدفها تبادل الرؤي مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها لاننا نعمل جميعا كفريق واحد لخدمة المواطن ولدينا قنوات تواصل مفتوحة على مدار اليوم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك بعض التجارب والافكار الجيدة التي يتم تنفيذها في محافظة لحل مشكلة عامة في باقي المحافظات والتي تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك ومن بينها تجربة محافظة كفر الشيخ مؤخرًغ في فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، مطالبا نواب المحافظين بإبعاد الموظفين غير الاكفاء أو المقصرين في العمل، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة.

وأضاف «شعراوي» أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة ونريد العمل ليلا ونهارا كحكومة ومحافظين ونواب لتحقيقها، لذا لابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات بالصورة الجيدة، وامنعوا إهدار المال العام واحسنوا استغلال الموارد المتاحة.

وتابع أن «الرئيس السيسي لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية، وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لذلك».

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالي منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات .

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كما طالب شعراوي، نواب المحافظين بان يستعينوا بالكوادر المحلية التي تحصل على دورات تدريبية سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الاكاديمية الوطنية للتدريب، مشددا على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار في البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التنمية المحلية يفتتح الدورة الثانية لتدريب نواب المحافظين

كما طالب وزير التنمية المحلية نواب المحافظين بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التي تواجههم في المحافظتين والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشاكل .

وفيما يخص قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، قال «شعراوي» إن هذا الملف على رأس عمل الادارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في ٣٠ سبتمبر الجاري، لافتاً إلى ان الدولة مصممة ولديها الارادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الاراضي الزراعية وحق الاجيال القادمة فيها .

وقال «شعراوي» إن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل على المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة في القري.

وطالب «شعراوي» كافة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي اعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وازالة المخالفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان نسبة الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليون و٢٠٠ ألف طلب.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى في أكثر من قطاع وعلي رأسها الاسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.

وأكد الوزير على أننا نسعي بكل قوة لمحاربة الفساد ونهتم بالتدريب وتاهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقي في الوظائف المختلفة بالادارة المحلية، لافتًا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نقص المهندسين بالادارات الهندسية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية.