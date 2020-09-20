شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الآن.. 44 مرشحاً للنواب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بمجمع محاكم محافظة أسوان، اليوم الأحد، أوراق 6 مرشحين جدد، ليصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الأن 44 مرشحا، من بينهم 12 مرشحا بدائرة مركز ومدينة أسوان، و8 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و17 مرشحا بدائرة مركز ومدينة إدفو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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