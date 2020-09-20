شكرا لقرائتكم خبر عن أبوسريع بعد استخراج كارنية الشيوخ: نعمل من أجل مصر وكلنا في خدمة الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ابوسريع إمام عضو مجلس الشوخ بعد استخراج كارنية المجلس وشهادة العضوية إن مجلس الشيوخ سيكون فاعلا ومؤثرا في الحياة التشريعية المصرية من خلال مناقشة مشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب

أضاف أن المجلس يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تستوجب التلاحم بين غرفتي البرلمان المصري مشيرا إلى أن قضية الشباب أيضا من الأولويات التي يرى أن المجلس سيعطيها أولوية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماماته.

ووجه إمام الشكر لكل من انتخبوه ولكل المواطنين الذين شاركوا في العملية الإنتخابية متعهدا بإستكمال برنامجه الإنتخابي المعلن خلال حملته الإنتخابية

أضاف انه يتوجه بالشكر لأهالي القليوبية على الثقة الغالية التي أدت إلى نجاحه كعضو في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيولي أهمية خاصة للصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة

قال إمام ان الالتزام الحزبي عامل اساسي مشيرا ان إئتلاف الأحزاب ليس كيان مغلق ولكن له مقرات في كل مكان ويرحب بالجميع وبابه مفتوح لكل الاراء ففي النهاية المصلحة واحدة هي الاصطفاف خلف الوطن ومصلحة المواطن

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