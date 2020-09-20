شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن عقد اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للإلتحاق بكليات الجامعة النظرية ( الآداب – الحقوق – التجارة ) دون شرط المجموع للعام الجامعى 2020/2021 حيث تم الكشف على عدد 17 طالب وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمستشفى الطلابى.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة الطبية تشكلت من الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب رئيساً للجنة وعضوية رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم جراحة العظام ورئيس قسم المخ والأعصاب ومن جانبه قام الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد اللجنة الطبية الخاصة التى عقدت بالإدارة الطبية وتم فيها مناظرة الطلاب وتحديد إذا كانت حالة الطالب تسمح له بالالتحاق بالكلية المناسبة من عدمه.