شكرا لقرائتكم خبر عن 97 مرشحا تقدموا لانتخابات النواب بكفرالشيخ حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل عدد المتقدمين للترشح لإنتخابات مجلس النواب حتي الأن 97مرشحا، وتقدموا بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات بمجمع المحاكم بكفرالشيخ برئاسة المستشار أسامه شعت رئيس المحكمة، وهم من مختلف الأحزاب ومن مختلف دوائر المحافظة. ومازال المرشحون المحتملون يتقدمون بأوراقهم للترشح عن مختلف دوائر المحافظه وذلك ويتم تقديم أوراق الترشح بتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا ولبس الكمامة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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